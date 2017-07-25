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Акмолинским детям с редкими заболеваниями оказывается помощь в приобретении препаратов

25 июля 2017, 20:04

На данный момент в Акмолинской области насчитываются 6 детей с ювенильным идиопатическим артритом.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, ведомство повторно обратится с ходатайством на очередной сессии маслихата о выделении денежных средств на приобретение дорогостоящего лекарственного препарата «Хумира», передает Региональная служба коммуникаций.

Дело в том, что в препарате «Хумира» нуждаются дети с редким диагнозом ювенильный идиопатический артрит. На данный момент в Акмолинской области насчитываются 6 детей с таким заболеванием. Лекарственный препарат «Хумира» не входит в казахстанский перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако, Управление здравоохранения Акмолинской области ведет активную работу по содействию и помощи в приобретении лекарственного изделия. Так, в 2016 году, после ходатайства на очередной сессии областного маслихата было принято решение о выделении 15 миллионов тенге из средств местного бюджета для обеспечения 6-х детей области дорогостоящими препаратами «Хумира» и «Актемра».

Работа в этом направлении облздравом продолжается и сегодня.

«Управление здравоохранения Акмолинской области снова обратится с ходатайством на очередной сессии маслихата о выделении денежных средств для приобретения препарата «Хумира»» - резюмировала заместитель руководителя облздрава Бибигуль Иманкулова.

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