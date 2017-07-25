Казахстанский "двойник" Конора МакГрегора разыграл американцев
25 июля 2017, 20:10
Прохожие совсем не почувствовали подвоха.
Казахстанский видеоблогер Ислам Бадургов устроил пранк в США, притворившись ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, передает Vesti.kz.
Для этого Бадургов существенно поработал над гримом. Блогер скопировал татуировки МакГрегора и немного "изменил" уши, а затем прокатился по Лос-Анджелесу. Попадавшиеся на пути американцы не почувствовали подвоха - они принимали Бадургова за знаменитого бойца и делали с ним селфи, а некоторые еще и кричали от восторга.
26-летний Бадургов постоянно проживает в Астане. На его YouTube-канал о воркауте на данный момент подписаны больше 156 тысяч человек, а видео с пранком МакГрегора за два часа набрало уже свыше 53 тысяч просмотров.
Добавим, что МакГрегор следующий бой проведет 26 августа, а его соперником станет американский боксер Флойд Мейвезер (49-0, 26 КО). Поединок пройдет по правилам бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Фото: кадр из видео.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com