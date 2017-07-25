Русские американцы попросили Трампа остановить "крестовый поход" против РФ

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года.

Общественная организация "Конгресс русских американцев" (КРА) обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой не подписывать закон, предусматривающий новые санкции в отношении России, сообщает сообщает РИА Новости





Во вторник в палате представителей конгресса США, как ожидается, состоится голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России, Ирана и КНДР. В случае принятия, документ должен быть утвержден сенатом, после чего он поступит на подпись президенту страны. В Белом доме пока однозначно не говорят, подпишет ли Трамп закон, ссылаясь на то, что глава государства намерен изучить итоговый вариант документа. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США администрацией Барака Обамы был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.





В письме, подписанном президентом КРА Наталией Сабельник, выражается сожаление в связи с "усилиями, которые предпринимают некоторые члены Конгресса США и добиваются того, чтобы санкции, введенные администрацией Обамы в отношении Российской Федерации, сделать постоянными".





"Нет сомнений в том, что курс, который предыдущая администрация проводила в российско-американских отношениях, дестабилизировала ситуацию на мировой арене. Решение Обамы ввести санкции в отношении России подрывает усилия по поддержанию мира и ведет к бесполезным экономическим потерям", — говорится в письме, опубликованном на сайте КРА.





"Этот крестовый поход Обамы, который хотел окружить и сдержать Россию, оказался неэффективным, это также стало серьезным препятствием на пути конструктивного диалога между США и Россией", — отмечает Сабельник.





Также она обращает внимание, что "раздраженная риторика политиков, распространяемая путем одностороннего пропагандистский шквала, порождает ненависть ко всему русскому", что негативно отражается на жизни пяти миллионов русских американцев, живущих в США.





"Такие действия не могут служить американским интересам, поскольку они затянут США в губительный водоворот русофобии", — уверена президент организации.





По ее мнению, если санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении России, будут приняты и закреплены законодательством США, то "конечные результаты будут долгосрочными", как это произошло в случае с поправкой Джексона-Вэника. Эта поправка, напоминает Сабельник, ограничивавшая торговлю со странами восточно-европейского блока, была принята в 1974 году, и ее действие продолжалось в течение почти четырех десятилетий, хотя факторы, которые привели к ее принятию, прекратили свое существование намного раньше.





"КРА считает, что нет никаких существенных причин, по которым две великие мировые державы, Америка и Россия, не могут найти пути к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Поэтому Конгресс русских американцев настоятельно просит вас отказаться подписать законопроект, устанавливающий постоянные санкции против России", — резюмирует автор письма.



