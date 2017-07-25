Британская авиакомпания сняла с рейса 11-летнего китайского мальчика
25 июля 2017, 20:42
Мать ребенка выразила возмущение в связи со случившимся.
Сотрудники британской авиакомпании Virgin Atlantic сняли с рейса 11-летнего китайского мальчика, путешествовавшего без сопровождения взрослых. Об этом сообщает портал Jrj.com.cn.
Инцидент произошел в начале июля в аэропорту Шанхая. Ребенок по фамилии Лю (Liu) собирался вылететь из КНР в Лондон, где он должен был отдыхать в летнем лагере. Однако, когда мальчик уже зашел на борт, сотрудники перевозчика попросили его выйти из самолета.
В Virgin Atlantic пояснили, что в лайнере уже находятся несколько детей, летящих в одиночку, и работники авиакомпании не смогут позаботиться о всех в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В итоге представители перевозчика решили отказать Лю в перелете. Они выбрали его потому, что он поднялся на борт последним из детей.
Мальчика доставили обратно в здание аэропорта, где он находился под присмотром сотрудников воздушной гавани, пока за ним не приехали родители. Мать ребенка выразила возмущение в связи со случившимся. По словам женщины, ее сын получил психологическую травму в результате инцидента.
Virgin Atlantic принесла извинения юному пассажиру и его семье. Перевозчик пообещал Лю бесплатный билет до Лондона в качестве компенсации.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Ki Price / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com.
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