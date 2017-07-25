В Уральске начался судебный процесс над "шейхом Халилом"
25 июля 2017, 22:39
С 2006 года Абдухалил Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года.
В Уральске начался судебный процесс по делу Абдухалила Абдужаббарова, более известного как "шейх Халил", сообщает телеканал "Астана".
По версии следствия, в начале 2000-х годов он распространял среди верующих западных областей Казахстана идеи так называемого такфира. Для этого он входил в доверие к людям и набирал группы слушателей на съёмных квартирах. Уголовное дело в отношении него вёл областной Департамент КНБ. С 2006 года Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года. На судебном процессе "шейх Халил" заявил, что свою вину не признает.
Кайрат Даукенов, старший прокурор отдела прокуратуры г. Уральск:
Все встречи он организовывал, соблюдая все меры предосторожности. И сразу не показывал, что придерживается идей нетрадиционного ислама ваххабистского толка. Он использовал всё своё ораторское мастерство, проповедуя уважение к родителям, призывая к помощи нуждающимся, рассказывая все правила чтения намаза, поэтому люди к нему легко входили в доверие.
Т. Рудаметова.
Фото: central.asia-news.com.
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