В Уральске начался судебный процесс над "шейхом Халилом"

С 2006 года Абдухалил Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года.

В Уральске начался судебный процесс по делу Абдухалила Абдужаббарова, более известного как "шейх Халил" , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " Астана ".





По версии следствия, в начале 2000-х годов он распространял среди верующих западных областей Казахстана идеи так называемого такфира. Для этого он входил в доверие к людям и набирал группы слушателей на съёмных квартирах. Уголовное дело в отношении него вёл областной Департамент КНБ. С 2006 года Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года. На судебном процессе "шейх Халил" заявил, что свою вину не признает.





Кайрат Даукенов, старший прокурор отдела прокуратуры г. Уральск:





Все встречи он организовывал, соблюдая все меры предосторожности. И сразу не показывал, что придерживается идей нетрадиционного ислама ваххабистского толка. Он использовал всё своё ораторское мастерство, проповедуя уважение к родителям, призывая к помощи нуждающимся, рассказывая все правила чтения намаза, поэтому люди к нему легко входили в доверие.









Т. Рудаметова.



