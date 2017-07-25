Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уральске начался судебный процесс над "шейхом Халилом"

25 июля 2017, 22:39

С 2006 года Абдухалил Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года.

В Уральске начался судебный процесс по делу Абдухалила Абдужаббарова, более известного как "шейх Халил", сообщает телеканал "Астана".

По версии следствия, в начале 2000-х годов он распространял среди верующих западных областей Казахстана идеи так называемого такфира. Для этого он входил в доверие к людям и набирал группы слушателей на съёмных квартирах. Уголовное дело в отношении него вёл областной Департамент КНБ. С 2006 года Абдужаббаров работал библиотекарем при мечети в Саудовской Аравии. Его депортировали в нашу страну в феврале этого года. На судебном процессе "шейх Халил" заявил, что свою вину не признает.

Кайрат Даукенов, старший прокурор отдела прокуратуры г. Уральск:

Все встречи он организовывал, соблюдая все меры предосторожности. И сразу не показывал, что придерживается идей нетрадиционного ислама ваххабистского толка. Он использовал всё своё ораторское мастерство, проповедуя уважение к родителям, призывая к помощи нуждающимся, рассказывая все правила чтения намаза, поэтому люди к нему легко входили в доверие.


Т. Рудаметова.

Фото: central.asia-news.com.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...