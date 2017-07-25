В Австрии чеченцы с битами напали на сирийца из мести за товарищей
25 июля 2017, 23:02
Правоохранительные органы задержали 26-летнего россиянина из Линца, при себе все еще имевшего бейсбольную биту.
Несколько уроженцев Чечни в понедельник вечером в австрийском Линце напали с битами на 18-летнего сирийца, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.
По данным СМИ, в этот же день произошло нападение на 18-летнего уроженца Ирака, получившего три ножевых ранения. Полиция полагает, что причиной обоих актов насилия могла стать месть за нападение на двух молодых россиян в местном клубе, которое было совершено днем ранее.
Как следует из сообщения, от шести до восьми юных чеченцев недалеко от местного вокзала сильно избили гражданина Сирии. Правоохранительные органы задержали 26-летнего россиянина из Линца, при себе все еще имевшего бейсбольную биту.
Показания задержанного позволили полиции связать поножовщину в клубе в воскресенье и два нападения на уроженцев арабских стран в понедельник.
Оба пострадавших, а также раненные в воскресенье россияне госпитализированы в разные стационары города. Ведутся поиски всех нападавших, добавляется в сообщении.
Фото: Fotolia / Arno Bachert.
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