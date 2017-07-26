Ассоциация психоаналитиков разрешила обсуждать психическое здоровье Трампа

Мотивом для данного решения стала "вера в ценность психоаналитического знания в объяснении человеческого поведения".

Американская ассоциация психоаналитиков разрешила членам организации публично обсуждать психическое здоровье президента США Дональда Трампа, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.





По данным издания, ассоциация направила письма 3500 членам ассоциации, в которых сообщила о пересмотре так называемого "правила Голдуотера", согласно которому высказывание профессионального мнения относительно психического здоровья публичных персон без их разрешения считается неэтичным.





"Мы не хотим запрещать членам организации ответственно использовать свои знания", — цитирует газета Stat News экс-президента ассоциации Прюденс Гургешон.





Как сообщается, Гургешон также отметила, что мотивом для данного решения стала "вера в ценность психоаналитического знания в объяснении человеческого поведения". По ее словам, поведение Трампа "сильно отличается" от всего, с чем когда-либо сталкивались специалисты.



