Американка Кинг установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м брассом

Американка Лилли Кинг установила мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. Она показала результат 1 минута 4,13 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, передает передает ТАСС





Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции принадлежал литовке Руте Мейлутите (1.04,35), она установила его на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году.





Кинг является олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де- Жанейро на этой дистанции.





Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.



