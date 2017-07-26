Американка Кинг установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м брассом
26 июля 2017, 00:30
Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции принадлежал литовке Руте Мейлутите.
Американка Лилли Кинг установила мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. Она показала результат 1 минута 4,13 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, передает ТАСС.
Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции принадлежал литовке Руте Мейлутите (1.04,35), она установила его на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году.
Кинг является олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де- Жанейро на этой дистанции.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
Фото: EPA/Tibor Illyes.
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