В Госдепе опровергли информацию об отставке Тиллерсона
26 июля 2017, 00:49
Начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт подчеркнула, что госсекретарь "намерен оставаться на своем посту".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен уходить со своего поста. Об этом заявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, справедливы ли появившиеся в печати предположения о том, что госсекретарь Тиллерсон рассматривает возможность отставки, представитель госдепартамента ответила: "Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своем посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности госдепартамента".
"Госсекретарь намерен оставаться на своем посту", - повторила она.
Фото: inosmi.ru.
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