Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Британец, убивший ребенка из-за потерянной обуви, получил пожизненный срок

26 июля 2017, 02:00

39-летний мужчина избил пятилетнего сына своей подруги Алекса Малькома за то, что мальчик потерял ботинок на игровой площадке.

Британец Марвин Айхинечо, до смерти избивший пятилетнего мальчика за то, что тот потерял обувь, приговорен к пожизненному сроку, соответствующее решение во вторник вынес Королевский суд в лондонском пригороде Вулвич, передает РИА Новости.

Трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, произошла в ноябре прошлого года. 39-летний мужчина избил пятилетнего сына своей подруги Алекса Малькома за то, что мальчик потерял ботинок на игровой площадке. От полученных травм ребенок скончался.

Согласно решению суда, Айхинечо будет содержаться в тюрьме пожизненно с обязательным отбыванием срока как минимум 18 лет.

Наталья Копылова.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...