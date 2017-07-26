Британец, убивший ребенка из-за потерянной обуви, получил пожизненный срок
26 июля 2017, 02:00
39-летний мужчина избил пятилетнего сына своей подруги Алекса Малькома за то, что мальчик потерял ботинок на игровой площадке.
Британец Марвин Айхинечо, до смерти избивший пятилетнего мальчика за то, что тот потерял обувь, приговорен к пожизненному сроку, соответствующее решение во вторник вынес Королевский суд в лондонском пригороде Вулвич, передает РИА Новости.
Трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, произошла в ноябре прошлого года. 39-летний мужчина избил пятилетнего сына своей подруги Алекса Малькома за то, что мальчик потерял ботинок на игровой площадке. От полученных травм ребенок скончался.
Согласно решению суда, Айхинечо будет содержаться в тюрьме пожизненно с обязательным отбыванием срока как минимум 18 лет.
Наталья Копылова.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов.
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