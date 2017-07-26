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В Алматы Mercedes снес отбойник и мачту уличного освещения

26 июля 2017, 06:36

Пассажир получил незначительные травмы.

В Алматы на проспекте Райымбека, восточнее от улицы Ашимова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Mercedes S класса двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. По неизвестной причине, немецкая иномарка резко затормозила и отлетела в отбойник. От удара автомобиль снес отбойник и мачту уличного освещения, и вновь оказался на дороге.

Проезжавшие мимо водители вызвали сотрудников дорожной полиции и скорую помощь. К прибывшим полицейским вышел молодой парень, который представился пассажиром. Он сообщил, что водитель скрылся.

Пассажир получил незначительные травмы. По его словам, во время движения у Mercedes пробило колесо, из-за чего их отбросило в левую сторону.

На место аварии был вызван криминалист, который установит, кто находился за рулем в момент совершения ДТП.





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