В Алматы Mercedes снес отбойник и мачту уличного освещения

В Алматы на проспекте Райымбека, восточнее от улицы Ашимова произошло ДТП, сообщает Zakon.kz





Mercedes S класса двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. По неизвестной причине, немецкая иномарка резко затормозила и отлетела в отбойник. От удара автомобиль снес отбойник и мачту уличного освещения, и вновь оказался на дороге.





Проезжавшие мимо водители вызвали сотрудников дорожной полиции и скорую помощь. К прибывшим полицейским вышел молодой парень, который представился пассажиром. Он сообщил, что водитель скрылся.





Пассажир получил незначительные травмы. По его словам, во время движения у Mercedes пробило колесо, из-за чего их отбросило в левую сторону.





На место аварии был вызван криминалист, который установит, кто находился за рулем в момент совершения ДТП.











