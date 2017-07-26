Мировые цены на нефть растут
26 июля 2017, 07:00
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 3,21%, до $50,16 за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Gazeta.ru.
Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 3,28%, до $47,86 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 3,21%, до $50,16 за баррель.
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