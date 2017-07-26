В Алматы на продажу выставлен морг
26 июля 2017, 07:28
Владелец просит 110 млн тенге.
Необычное предложение появилось в базе объявлений Krisha.kz. На продажу выставлен, как утверждает продавец, единственный в Казахстане частный морг.
Расположен он в районе многопрофильной больницы и Республиканского центра переливания крови, на пересечении улиц Жарокова и Утепова.
Реализуется не просто двухэтажное здание общей площадью 300 кв. м с соответствующим оборудованием на участке 15 соток, но и ТОО, у которого имеется лицензия на проведение патолого-анатомических исследований (вскрытие, хранение тел, проведение медэкспертизы и т. д.). За всё это владелец просит 110 млн тенге.
— Объект раньше принадлежал государству, а деятельность (ритуальные услуги) вела частная компания. Сейчас мы здание выкупили, сделали капитальный ремонт. С сентября прошлого года оно не функционирует, — пояснил автор объявления.
Фото: Krisha.kz
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