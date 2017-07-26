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В Алматы на продажу выставлен морг

26 июля 2017, 07:28

Владелец просит 110 млн тенге.

Необычное предложение появилось в базе объявлений Krisha.kz. На продажу выставлен, как утверждает продавец, единственный в Казахстане частный морг.

Расположен он в районе многопрофильной больницы и Республиканского центра переливания крови, на пересечении улиц Жарокова и Утепова.

Реализуется не просто двухэтажное здание общей площадью 300 кв. м с соответствующим оборудованием на участке 15 соток, но и ТОО, у которого имеется лицензия на проведение патолого-анатомических исследований (вскрытие, хранение тел, проведение медэкспертизы и т. д.). За всё это владелец просит 110 млн тенге.

— Объект раньше принадлежал государству, а деятельность (ритуальные услуги) вела частная компания. Сейчас мы здание выкупили, сделали капитальный ремонт. С сентября прошлого года оно не функционирует, — пояснил автор объявления.

Фото: Krisha.kz

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