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СМИ: сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя

26 июля 2017, 07:41

Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сотрудник Секретной службы США случайно ранил себя из табельного оружия, передает РИА Новости.



Сообщается, что спецслужащий получил огнестрельное ранение, когда разряжал свое оружие. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Телеканал отмечает, что других пострадавших в результате инцидента нет.

Секретная служба США занимается охраной первых лиц государства, их родственников и других высокопоставленных чиновников.

Фото: AFP 2017

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