СМИ: сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя

Сообщается, что спецслужащий получил огнестрельное ранение, когда разряжал свое оружие. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.





Телеканал отмечает, что других пострадавших в результате инцидента нет.





Секретная служба США занимается охраной первых лиц государства, их родственников и других высокопоставленных чиновников.



