СМИ: сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя
26 июля 2017, 07:41
Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Сотрудник Секретной службы США случайно ранил себя из табельного оружия, передает РИА Новости.
NEW: Secret Service: Employee involved in "accidental discharge of a weapon while on duty"; hospitalized with non-life threatening injuries. pic.twitter.com/uGhlgTZH1q— ABC News (@ABC) 25 июля 2017 г.
Сообщается, что спецслужащий получил огнестрельное ранение, когда разряжал свое оружие. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Телеканал отмечает, что других пострадавших в результате инцидента нет.
Секретная служба США занимается охраной первых лиц государства, их родственников и других высокопоставленных чиновников.
Фото: AFP 2017
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