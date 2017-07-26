Мэр французского города съел крысу после проигранного пари на матч "Барселоны" с ПСЖ

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо исполнил условия пари, которое заключил еще в феврале, сообщает Vesti.kz.





Поводом к спору стало противостояние ПСЖ и "Барселоны" в 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы французов в Париже со счетом 4:0 Дайо в фейсбуке заявил, что съест крысу в случае прохода испанского клуба.





В итоге в ответном матче "Барселона" на своем поле разгромила ПСЖ с результатом 6:1 и сделала исторический камбэк, став первой командой в истории ЛЧ, отыгравшей четыре гола.





Свое обещание Дайо исполнил в прошедшие выходные. Он публично съел крысу, а после дегустации сравнил ее вкус с мясом кролика. О том, каким образом была приготовлена крыса, не уточняется.





????????Mont-De-Marsan Mayor Charles Dayot eats a RAT after losing a bet 'If Barça eliminates PSG, i'll eat a rat' pic.twitter.com/7L18xsPE8y — ༓αδιλ༓ (@Barzaboy) 24 июля 2017 г.