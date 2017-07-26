Руководящий состав МТиСЗН РК с 26 июля работает в отдаленных сельских округах Южно-Казахстанской обл.

С 26 июля по 2 августа 2017 года руководящий состав Министерства труда и социальной защиты населения РК будет работать в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По словам Тамары Дуйсеновой: «Основной целью проведения выездной работы является непосредственный контакт с гражданами на местах, работа в отдаленных сельских округах и районах. Зачастую наши соотечественники недостаточно осведомлены о важности участия граждан в государственных реформах и собственных правах на помощь государства. В свою очередь, и директорам департаментов полезно понимать - какие проблемы являются приоритетными для получателей социальных услуг. В Казахстане меняется подход к оказанию адресной социальной помощи, завершается переход к трехэтапной пенсионной системе, уже год работает новый Трудовой кодекс и мы готовим новую концепцию развития системы социальных услуг - эти вещи влияют на жизнь каждого гражданина.

Например, в основе современных социально-трудовых отношений лежит стимулирование продуктивной занятости и предупреждение иждивенчества. Ныне занятость и соцподдержка составляют единое целое. Государство же, в свою очередь, предлагает множество возможностей для реализации собственного потенциала граждан. Правительство предлагает обучение востребованным на рынке труда специальностям, помогает организовать небольшой бизнес тем, кто сегодня живет за чертой бедности, для того, чтобы люди вырвались из этого состояния. Наилучшие стартовые условия у тех, кто готов взять на себя ответственность за свою судьбу и будущее своих детей».

Рабочая группа в первый день посетит Казыгуртский район, где планируется проведение разъяснительной встречи с населением по таким вопросам как модернизация социальной помощи, в том числе участие в программе «Өрлеу», реформа пенсионной системы, соблюдение работодателями прав работников и т.д.