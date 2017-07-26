ЕАЭС - ЕС: молодые европейские экономисты и политологи призывают к сотрудничеству

Обсуждение евразийской тематики на международном форуме в столице Франции под эгидой ЮНЕСКО стало очередным свидетельством формирующегося запроса экспертных, научных и деловых кругов Европы на институализацию отношений и развитие сотрудничества в формате ЕАЭС - ЕС, сообщает сайт Евразийской экономической комиссии.

Идея о необходимости скорейшего установления официальных партнерских связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) была в центре внимания 5-го международного молодежного форума «Встречи Большой Европы», который прошел в Париже 24-25 июля по инициативе Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова при содействии ряда крупных французских компаний.

В форуме приняли участие студенты и преподаватели ведущих университетов Франции и других стран ЕС, молодые европейские экономисты и политологи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов, Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

На церемонии открытия форума выступила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая. Она поделилась идеями о переосмыслении проекта Большой Европы в контексте изменений, произошедших в последние пять лет, рассказала о том, как повлияло создание ЕАЭС на перспективу Большой Европы.

Министр ЕЭК отметила, что ЕАЭС и ЕС являются на сегодняшний день двумя наиболее успешными примерами полноценных экономических союзов в мире, необходимость сотрудничества между ними очевидна, обоюдовыгодна и опирается на многовековую историю движения народов и экономик Евразии и Европы навстречу друг другу. Татьяна Валовая отметила, что ограничительные меры и обмен санкциями не дали положительного эффекта ни одной из сторон, а лишь перенаправили потоки товарооборота. Так, по итогам 2016 года импорт государств ЕАЭС из Азии (из стран АТЭС) впервые превысил импорт из ЕС. В текущем году этот тренд сохраняется, и разрыв может стать еще существеннее.

«Время не стоит на месте. Пока проект Большой Европы находился в стадии обсуждения, логика экономического развития и международного сотрудничества вывела нас на идею формирования континентального евразийского партнерства - более широкого интеграционного контура с участием национальных экономик и региональных объединений не только ЕАЭС и ЕС, но и Азии и Латинской Америки - всех, кто заинтересован в создании новых кооперационных цепочек торгово-экономического сотрудничества», - заявила Татьяна Валовая.

Выступивший на церемонии открытия форума эксперт высокого уровня, бывший Генеральный секретарь председательства Франции в Совете ЕС, бывший Посол Франции в России Клод Бланшмезон высказался за скорейшее налаживание официальных связей между Европейской и Евразийской экономической комиссиями по всем общим направлениям работы. Он отметил, что отсутствие официальных контактов и системного диалога выливается в потерю возможностей и времени для обеих сторон.

Помощник министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Федор Черницын выступил с лекцией об исторических, правовых и экономических аспектах сотрудничества ЕАЭС и ЕС. Рассказывая о целях и задачах Евразийского экономического союза, его текущем состоянии и планах развития, международной работе ЕЭК, Федор Черницын провел прямые параллели с Европейским союзом и Европейской комиссией. «Когда вы владеете информацией о положении вещей, вы ясно видите, что уход от взаимодействия нелогичен, неконструктивен и несовременен. Мы готовы к совместному планированию будущего и ждем этого от партнеров», - заявил Черницын.

После лекции помощник министра ЕЭК ответил на многочисленные вопросы аудитории о возможных путях и каналах налаживания и поддержания европейско-евразийского диалога.