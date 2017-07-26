Россиянин заявил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

"Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии? – ред.)", — заявили в посольстве.

Согласно сообщению Еремина, опубликованному на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле, а лететь мужчина собирался в Атланту рейсом 1588.

Инцидент с Ереминым быстро распространился по интернету, а официальный представитель Delta написал в комментариях к одной из публикаций в Twitter, что сотрудники авиакомпании "отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу". Он также добавил, что в компании также расследуют этот инцидент.

"Боже, благослави Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

РИА Новости пока не удалось получить комментарии у самого Еремина.





Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.





Российские власти многократно подчеркивали, крымчане проголосовали за воссоединение с Россией в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН. Российский лидер Владимир Путин также отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".



