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Россиянин заявил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

26 июля 2017, 09:14

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

Посольство России в США выясняет ситуацию с россиянином, который заявил, что его высадили из самолета под предлогом того, что он является гражданином РФ и "оккупировал" Крым, сообщает РИА Новости.

Во вторник на странице российской дипмиссии в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.

"Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии? – ред.)", — заявили в посольстве.

Согласно сообщению Еремина, опубликованному на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле, а лететь мужчина собирался в Атланту рейсом 1588.

"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался мужчина.

"Боже, благослави Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

Инцидент с Ереминым быстро распространился по интернету, а официальный представитель Delta написал в комментариях к одной из публикаций в Twitter, что сотрудники авиакомпании "отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу". Он также добавил, что в компании также расследуют этот инцидент.

РИА Новости пока не удалось получить комментарии у самого Еремина.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Российские власти многократно подчеркивали, крымчане проголосовали за воссоединение с Россией в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН. Российский лидер Владимир Путин также отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Фото: © Flickr / Pieter van Marion

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