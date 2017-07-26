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В Балхаше начался суд по делу о групповом изнасиловании

26 июля 2017, 09:17

Судебные слушания проходят за закрытыми дверями.

Начались судебные слушания по резонансному делу о групповом изнасиловании жительницы Балхаша двоими подозреваемыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сведения об интимной жизни лиц, которые участвуют в деле о половых преступлениях, не подлежат огласке», - сообщили в Балхашском городском суде.

Три статьи Уголовного кодекса вменяются двоим подсудимым - часть 2 статьи 125 «Похищение человека», часть 2 статьи 121 «Насильственные действия сексуального характера» и часть 2 статьи 120 «Изнасилование».

Судьей назначен Марат Башанов.

Подсудимые содержатся в изоляторе. Дело обрело резонанс после того, как потерпевшая, ставшая жертвой похищения и изнасилования, выступила в Алматы на пресс-конференции.

Дело было взято на контроль прокуратурой Карагандинской области и передано из городского отдела внутренних дел в департамент внутренних дел региона.

Напомним, в августе 2016 года двое жителей Балхаша, как рассказала в полиции Нургуль Кусылбекова, вывезли ее на кладбище и надругались над ней. Они заставили ее рыть могилу, избивали лопатой. Боясь мести своих обидчиков за настойчивые обращения в прокуратуру и полицию, потерпевшая покинула Балхаш и снимала квартиру в Темиртау.

Айжан Алданышева
Фото с сайта liter.kz

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