В Балхаше начался суд по делу о групповом изнасиловании
26 июля 2017, 09:17
Судебные слушания проходят за закрытыми дверями.
Начались судебные слушания по резонансному делу о групповом изнасиловании жительницы Балхаша двоими подозреваемыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сведения об интимной жизни лиц, которые участвуют в деле о половых преступлениях, не подлежат огласке», - сообщили в Балхашском городском суде.
Три статьи Уголовного кодекса вменяются двоим подсудимым - часть 2 статьи 125 «Похищение человека», часть 2 статьи 121 «Насильственные действия сексуального характера» и часть 2 статьи 120 «Изнасилование».
Судьей назначен Марат Башанов.
Подсудимые содержатся в изоляторе. Дело обрело резонанс после того, как потерпевшая, ставшая жертвой похищения и изнасилования, выступила в Алматы на пресс-конференции.
Дело было взято на контроль прокуратурой Карагандинской области и передано из городского отдела внутренних дел в департамент внутренних дел региона.
Напомним, в августе 2016 года двое жителей Балхаша, как рассказала в полиции Нургуль Кусылбекова, вывезли ее на кладбище и надругались над ней. Они заставили ее рыть могилу, избивали лопатой. Боясь мести своих обидчиков за настойчивые обращения в прокуратуру и полицию, потерпевшая покинула Балхаш и снимала квартиру в Темиртау.
Айжан Алданышева
Фото с сайта liter.kz
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