Работников суда, спасших человека из канализационного люка в ВКО, наградят посмертно

Надеюсь, к нам подключатся и другие области страны. Выражаем соболезнование родным и близким и преклоняемся перед их мужеством.

Их поступок достоин уважения, - говорят работники областного суда. У парней остались дети, у одного из них один ребенок, у другого - трое. Конечно, им теперь никто не заменит отца, но мы хотим наградить их посмертно. Также все судьи области отдадут свой однодневный заработок для оказания материальной помощи семьям погибших.

Напомним, трое рабочих из Семея проводили работы на центральной улице села в системе канализации. Двое из них, спустившись в колодец, потеряли сознание в результате отравления газом. Третий работник, начав спускаться в люк для оказания помощи, также почувствовал недомогание и начал терять сознание. Он стал кричать и звать на помощь.





- В это время мимо проезжали работники Урджарского районного суда Бакытжан Кайназаров и Бекзат Курумбаев, - сообщает пресс-служба областного суда.





- Услышав крики о помощи, они остановились. Первым подбежал к кричащему человеку Бекзат Курумбаев, вытащил его и тут же спустился в колодец для оказания помощи остальным людям. Однако под воздействием газа он потерял сознание. Следом спустился в колодец и Бакытжан Кайназаров, он тоже потерял сознание. В результате четыре человека, находящиеся в колодце, не приходя в сознание, погибли до приезда скорой помощи.





Правоохранительные органы по данному ЧС завели уголовное дело по статье 156 части 4 УК РК - "За нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Все подробности выясняются



