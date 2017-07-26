В мае текущего года Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан при рассмотрении заявлений о включении в реестр таможенных представителей выявлены факты предоставления фиктивных договоров страхования по обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов (страховщик - Алматинский филиал АО «Страховая компания «Kompetenz»).

Данные договоры представлены следующими юридическими лицами: ТОО «Distorg», ТОО «МБ-Аккайнар Логистикс», ТОО «Sector Cargo Service».

В этой связи, по данному факту 14 июня 2017 года, департаментом государственных доходов по городу Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград), которое в дальнейшем направлено в Прокуратуру города Алматы для определения подследственности.

19 июня 2017 года Прокуратура города Алматы направила материалы уголовного дела в Следственное управление Департамента внутренних дел по городу Алматы для проведения дальнейшего расследования.