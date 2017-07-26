Замруководителя управления госдоходов по Жезказгану поймали пьяным за рулем

25 июля, Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело заместителя руководителя управления госдоходов по Жезказгану Асыла Альсеитова. Весной полицейские поймали Альсеитова пьяным за рулем. Суд лишил чиновника прав на три года, сообщает сообщает "ОО-ОСА"





Во время расследования Альсеитов признал свою вину в нарушении служебной этики. Показал, что нарушение совершил «по неосмотрительности», — говорил на совете докладчик.





Казалось бы, банальная ситуация. Чиновники тоже люди, которые совершают ошибки. Однако, членов совета заинтересовал тот факт, что в суде Альсеитов представился безработным. Эту оплошность он объяснил так. Мол, в тот вечер при нем не было служебного удостоверения и сотрудник полиции оформил его как безработного.





Доводам чиновника члены совета не поверили и расценили это как намеренную попытку скрыть свое место работы.





-Плохо, что вы даже в этой ситуации попытались выкрутиться из положения! Совершенно очевидно, что вы скрывали свое отношение к государственной службе. И делали это осознанно. Наверное, всякое бывает в жизни. По-житейски могу понять. Но когда вы еще и скрываете, то что вы чиновник, это усугубляет вашу ситуацию. Более того! Есть ощущения, что имеется какой-то сговор! С судом или с теми структурами, которые передавали дело, — возмущалась член совета Гульнар Курбанбаева.





Оскандалившийся чиновник явился на дисциплинарный совет. По выражению его лица было видно, что человеку стыдно. После такой разгромной речи он даже не решился что-то сказать в свое оправдание.



