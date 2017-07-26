Гуманистическое направление уголовной политики из года в год становится все более значимым

Говоря об основных показателях работы судов в сфере уголовного судопроизводства на брифинге СЦК, посвященном итогам отправления правосудия в первом полугодии 2017 года в контексте реализации Плана Нации, а также итогов VII съезда судей, судья Верховного суда Ербол Рахимбеков отметил, что число поступающих в суды уголовных дел имеют тенденцию к росту на 8,5%, сообщает Zakon.kz.

- В настоящее время правосудие становится все более оперативным, о чем свидетельствует сокращение в 1,7 раза количества уголовных дел, рассмотренных свыше 6-ти месяцев, - говорит судья. - Следует отметить положительную тенденцию роста оправдательных приговоров на 10,5% (487 лиц против 436 лиц). Гуманистическое направление уголовной политики из года в год становится все более значимым.

За первое полугодие 2017 года прекращено дел на 1500 или 15,9% больше. Из них наибольший удельный вес составляют дела об уголовных проступках - 4993 или 51,6%. С участием медиаторов прекращено чуть больше половины - 5636 или 51,3%, что более чем в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Наказание, не связанное с лишением свободы, применено в отношении 8922 лиц или 55,1%, в том числе в виде ограничения свободы - 50,1%, штрафа - 21,4%. Осуждено условно 1293 лица. Условно-досрочно были освобождены от наказания 2922 лица. Лишение свободы заменено на мягкое наказание в отношении 1802 лица, привел статистику Ербол Рахимбеков.

Вопрос назначения наказания всегда рассматривается с критерия его эффективности и исполнения.

Говоря об этом, судья отметил назначение и исполнение наказания в виде штрафа, назначенных судами.

За первое полугодие 2017 года только по коррупционным преступлениям всего наложено штрафа в сумме 701 990 257 тенге. Выросло число рассмотренных уголовных дел в рамках ускоренного досудебного расследования на 23,2%, в согласительном производстве на 42,7%, в сокращенном порядке - в 3,9 раза. В 1,6 раза возросло количество дел, оконченных с применением медиации, на 28,0% - уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей.

Дают положительные результаты меры по обеспечению в судах баланса между обвинением и защитой, расширению судебного контроля, считает он. Передача следственному судье полномочий по санкционированию ряда следственных действий позволяет существенно сократить нарушения конституционных прав человека.

Судами вынесено 1229 частных постановлений, из них почти треть или 30 % являются актами реагирования на нарушения при производстве дознания и предварительного следствия, а также ненадлежащий прокурорский надзор.

Судьями уголовной коллегии Верховного суда в первом полугодии 2017 года проведены 3 плановых обобщения и 16 анализов по различным вопросам правоприменительной практики. Разработаны и приняты 3 нормативных постановления по актуальным вопросам судебной практики, одно из них охватывало внесение изменений и дополнений в 17 прежних нормативных постановлений.