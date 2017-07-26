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Алматинская область укрепляет казахстанско-польское сотрудничество

26 июля 2017, 09:47

Все расходы по обучению и проживанию казахстанцев берет на себя польская сторона.

В скором времени 65 студентов из Алматинской области будут бесплатно обучаться в Польше. Об этом стало известно в ходе рабочего визита делегации Алматинской области во главе с заместителем акима области Жаксылыком Омаром в Люблинское воеводство Польской Республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Основной целю поездки является развитие межрегионального сотрудничества в свете прошлогоднего государственного визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Республику Польша. В ходе визита достигнута договорённость о дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества.

В рамках программы визита члены делегации встретились с маршалеком (глава) Люблинского воеводства Славомиром Сосновским, посетили больницу, детскую поликлинику и Высшую школу экономики и инноваций в Люблине, медицинские центры города Бяла Подляска.

По итогам проведенных мероприятий стороны договорились об обучении 35 студентов из Казахстана в польских университетах в городах Люблин и Бяла Подляска с целью подготовки среднего медперсонала по европейским программам в течение 3,5 лет. Также достигнута договоренность об обучении 30 специалистов по экономике, менеджменту и информатике. Все расходы по обучению и проживанию казахстанцев берет на себя польская сторона.

Группа польских предпринимателей под руководством маршалека Люблинского воеводства планирует в начале сентября текущего года посетить ЭКСПО-2017 в Астане. В свою очередь глава казахстанской делегации пригласил представителей польской стороны совершить в ближайшее время поездку в Алматинскую область для установления долгосрочного взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

Так же, 25 июля 2017 года в Варшаве состоялась встреча Чрезвычайного и полномочного Посла Казахстана в Польше Маргулана Баймухана и заместителя акима Алматинской области Жаксылыка Омара с Вице-министром развития Польши Тадеушем Косцинским, который одновременно является Сопредседателем казахстанско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили конкретные направления взаимодействия на межрегиональном уровне.




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