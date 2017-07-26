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Сотруднику ДЧС Алматы, пойманного на взятке, заменили лишение свободы на штраф

26 июля 2017, 09:55

Апелляционный суд заменил подсудимому реальный срок штрафом в 9 миллионов тенге.

Двадцатичетырехлетний сотрудник ДЧС Алматы приговорен к штрафу в 9 миллионов тенге за получение взятки в размере 150 тысяч тенге.

Согласно материалам дела, инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района Алматы через посредника получил взятку в размере 150 тысяч тенге за бездействие в пользу взяткодателя и за общее покровительство.

Так, приговором районного суда он был признан виновным и осужден по статье 366 части 2 УК РК (получение взятки) к трем с половиной годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд апелляционной инстанции постановил приговор суда первой инстанции в отношении него изменить и назначил штраф в размере шестидесятикратного размера взятки в сумме девять миллионов тенге в доход государства. Экс-сотрудника ДЧС освободили в зале суда.
В остальной части приговор суда оставлен без изменения.

Источник Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Айсулу Жумагулова

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