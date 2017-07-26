Количество заявлений, поданных с начала запуска «Судебного кабинета», превысило два миллиона

В последние годы в нашей стране вводится электронное правосудие и заметно укрепляется материально-техническое обеспечение судов, заявил на брифинг СЦК по отправлению правосудия по итогам первого полугодия 2017 года руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК Нурсерик Шарипов, сообщает Zakon.kz.

Внедрение электронных технологий в работу судов - это инструмент по обеспечению их доступности и транспарентности. Ключевая задача - кардинально повысить удобство взаимодействия населения с судами. Сделать их работу максимально открытой и понятной. Это делается во исполнение поручений uлавы государства на двух последних съездах судей страны. У судебной системы здесь есть большие достижения. Это отмечают все участники судебного процесса, в том числе адвокаты и прокуроры. Говоря об этом, Нурсерик Шарипов подробно рассказал о конкретных показателях.

Первое - «Судебный кабинет». Это наш ключевой сервис, через который проходят все обращения в суды. Вот несколько цифр его работы. За 6 месяцев 2017 года в электронном виде подано более 521 тысячи документов. По формату это исковые заявления, апелляционные жалобы, кассационные ходатайства. При этом в сравнении с прошлым годом за аналогичный период рост документов составил порядка 40% (справочно. за 6 месяцев 2016 года - 320 666 документов).

В 2017 году удельный вес заявлений поданных в электронном виде от всех поданных заявлений за полугодие составил 89,8%. Общее количество поданных заявлений с начала запуска «Судебного кабинета» в июне 2014 года на сегодня превысило два миллиона. Верховный Суд совсем недавно отметил памятным сертификатом адвоката из Астаны, подавшего двухмиллионный документ.

Возможности «Судебного кабинета». Сегодня через него уже можно подать заявления об отмене решения, вынесенного в упрощенном порядке, на возврат государственной пошлины, на предоставление свидания с осужденным до обращения приговора к исполнению, ходатайства об ознакомлении с копией аудио-, видеозаписи.

Растет доверие граждан к «Судебному кабинету». Количество его зарегистрированных пользователей выросло с конца 2016 года к сегодняшнему числу где-то на 40 тысяч (со 120 до 160 тысяч).

Второе - в январе текущего года запущен новый «Банк судебных актов». Он упрощает поиск судебных документов по контексту и ключевым словам. В него вошли документы с 2013 по 2017 годы. Это инструмент для улучшения работы судов по единой судебной практике. Он позволяет всем заинтересованным лицам - адвокатам и прокурорам более оперативно находить дела по нужным им категориям дел.

Третье -сервисы судебных органов интегрированы с базами данных 32 государственных структур. К примеру, проведана интеграция с платежным шлюзом электронного правительства в части получения данных от банков второго уровня о проведенных платежах, поступлении госпошлины, а также проверка их достоверности. Суды интегрированы с 28 банками второго уровня. За 6 месяцев 2017 года посредством данного Платежного шлюза поступило более 4 млн. платежей.

Интеграция имеет большое значение для своевременного и качественного исполнения судебных актов. В Министерство юстиции в электронном виде направлено порядка 250 тысячи исполнительных листов и судебных приказов. Санкционировано около 470 тысяч постановлений судебных исполнителей.

Четвертое - внедряется дистанционное отправление правосудия посредством видеоконференцсвязи. Эта работа проводится совместно с Комитетом уголовно-исправительной системы. За полгода, посредством ВКС местными судами рассмотрено более 9,5 тысяч материалов без этапирования осужденных.

Пятое - ведется системная работа по развитию информационной системы судебных органов «Төрелік». Для рассмотрения по существу, в местные суды в электронном виде направлено порядка 180 тысяч административных материалов (из них 158 408 зарегистрировано 88,4 %).

В рамках пилотного проекта в Сарыаркинском районном суде г.Астана рассмотрено 490 дел приказного производства в электронном виде. Эффективность перевода рассмотрения данной категории дел в электронный формат сомнений не вызывает. С 17 июля текущего года Электронное приказное производство повсеместно начато во всех судах республики.

Проработан проект «Об электронном санкционировании». Он подразумевает перевод ходатайств и представлений органов уголовного преследования в электронный вид и электронное санкционирование судами.

В ближайшее время, будет начат прием и рассмотрение в электронном формате материалов об уголовных проступках и дел ускоренного досудебного производства в некоторых пилотных судах Жамбылской, Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

В помощь судьям, специализирующимся на рассмотрении уголовных дел, разработан аналитический сервис «Назначение наказания» в составе «Төрелік». Он включает в себя весь набор алгоритмов интеллектуального анализа информации по уголовному делу на основе норм УПК, УК. Это позволяет правильно ориентировать на назначение наказаний, соразмерно совершенному преступлению и личности осужденного.

Шестое - сегодня все залы судебных заседаний на 100% оснащены системами аудио-видеофиксации. За 6 месяцев 2017 года 98% назначенных судебных заседаний рассмотрено с применением системы АВФ. Посредством АВФ также решаются вопросы дисциплины участников судебного процесса. Постоянный мониторинг позволяет выявить некорректное поведение участников процесса, в том числе судей и прокуроров. Такие факты в обязательном порядке рассматриваются и принимаются конкретные меры. АВФ позволяет проводить дистанционные судебные заседания, как между судами, так и внешними источниками по принципу «ТОЧКА-ТОЧКА», то есть заменяет видеоконференцсвязь. За 6 месяцев 2017 года проведено 984 судебных заседаний по данному принципу.

Седьмое - сервисы «Гибридная электронная почта» и «SMS-извещения». В отчетном периоде местными судами направлено более 214 тыс. электронных повесток и извещений. Из них конечные статусы имеют 99,9% и 1 млн. 39 тысяч 208 SMS-оповещений.

Восьмое - важным инструментом формирования единой судебной практики является Форум «Талдау». Он формируется на основе использования Единого Классификатора категорий дел и материалов, обобщений судебной практики и Банка судебных актов, а также отдельных Нормативных постановлений Верховного Суда. Доступ к форуму «Талдау» имеют все участники «Судебного кабинета». За отчетное полугодие обновлены и размещены обобщения и справки по 72 категориям гражданских дел, 44 категориям уголовных дел, 31 категории дел об административных правонарушениях.

Девятое - работает единый Call-центр с бесплатным звонком на номер 1401. Он дает консультации по всем вопросам деятельности судебных органов. Ежедневно в Call-центр поступает более 200 звонков. За полгода всего поступило 23 тысячи 300 телефонных звонков. Разъяснения по работе информационных систем для граждан осуществляются также в социальной сети Фэйсбук в специальном сообщества «ИТ-правосудие». На сегодня здесь зарегистрировано порядка 4300 пользователей.

Что касается перспектив электронного правосудия, то спикер в первую очередь отметил работу по совершенствованию электронного судопроизводства нами будет продолжена по следующим направлениям.

- Во-первых, до конца года мы планируем запустить Автоматическое рабочее место судьи и сторон процесса, - говорит он. - В рамках этой задачи все сервисы будут объединены для помощи судьям, с доступом к необходимым сведениям, нормативным постановлениям и актуальной судебной практике. Планируется также загрузка шаблонов судебных актов, что в свою очередь положительно скажется на работе судей и снизит трудозатраты. Во-вторых, для мониторинга состояния судов и судопроизводства, оперативного реагирования и анализа обращений граждан по опыту некоторых зарубежных стран в августе месяце текущего года будет запущен Ситуационный центр судебных органов. Сюда будет сливаться информация со всех судов республики.

Несколько вопросов о работе по развитию инфраструктуры судов. Особое внимание уделяется работе по строительству новых, ремонту и реконструкции уже существующих зданий местных судов. В текущем году за счет средств республиканского бюджета начато строительство 4-х типовых зданий судов. Это здания для Карагандинского областного суда, а также районных судов в Алматинской, Акмолинской и Жамбылской областях.

Совместно с местными исполнительными органами начато строительство 5 зданий: Костанайского областного суда, Мунайлинского районного суда Мангистауской области, Мартукского районного суда Актюбинской области, Наурызбайского районного суда г.Алматы и Казалинского районного суда Кызылординской области.

Одновременно разрабатываются проекты на строительство 8 зданий судов в следующем году. Среди них здания Актюбинского областного суда и суда г. Алматы.

В рамках реализации «Плана нации - 100 конкретных шагов» проведена комплексная аттестация административных государственных служащих корпуса «Б». По итогам аттестации признаны к увольнению 3 государственных служащих (0,7%). Остальные соответствуют занимаемой должности. В дальнейшем каждый государственный служащий аппарата ежеквартально комиссионно будет оцениваться на предмет результативности работы, подчеркнул Нурсерик Шарипов.