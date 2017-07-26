В СБ ООН заблокирован проект заявления, осуждающего обстрел посольства РФ в Дамаске

Совету Безопасности ООН во вторник не удалось согласовать заявление для печати с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске из-за отказа нескольких стран работать с предложенным Москвой текстом. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский

По его словам, предложенный российской делегацией краткий текст был основан "на стандартных формулировках по контртерроризму и неприкосновенности дипломатических представительств".

По информации постпредства, 24-25 июля российское посольство в Дамаске "подверглось нескольким минометным обстрелам из столичного района Джобар, в котором сохраняется заметное присутствие террористических группировок". На состоявшемся во вторник заседании Совбеза по ближневосточной проблематике заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков призвал партнеров принять заявление с осуждением инцидента.





В постпредстве не уточнили, какие именно страны помешали принять заявление для печати.





"Увы, несмотря на заверения этих партнеров o приоритетности для них антитеррористической борьбы, они раз за разом продолжают попытки отвести удар от тех, кто, как им, вероятно, кажется, может сослужить службу в осуществлении разрушительных геополитических планов в Сирии. Давно пора не на словах, а на деле доказывать свою приверженность политическому урегулированию сирийского конфликта и стремиться к объединению усилий в противодействии террористам. И неплохо было бы, наконец, урезонить "стрелков" в Джобаре и прочих местах", - сказал пресс-секретарь дипмиссии.





Россия неоднократно добивалась от Совета Безопасности ООН принятия заявлений для печати с осуждением обстрелов своего посольства в сирийской столице. В ряде случаев эти попытки блокировались западными странами, настаивавшими на включении в текст неприемлемых для РФ положений.





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