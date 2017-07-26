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В России пропала 23-летняя казахстанка

26 июля 2017, 10:01

Девушка уехала на заработки и перестала выходить на связь с родными.

23-летняя Айнаш Уразалдинова уехала по рабочей визе в город Кемерово, РФ, и пропала со связи, передает Zakon.kz.

Информацию о поисках девушки распространяют в соцсетях родные и знакомые Айнаш. Из их сообщений известно, что она 25 марта уехала на заработки в Кемерово. И с тех пор ни с кем не связывалась.

"Боже мой не верю. Пропала Айнаш Уразалдинова, 09.12.1993 года рождения, ВКО г Усть-Каменогорск, моя родственница, сестренка, которая работала в РФ в городе Кемерово..видела я её последний раз в августе 2016 года, когда была в Усть-Каменогорске последний раз..и вот только узнаю, что она пропала, пропала ещё в апреле месяце этого года ..последний раз в апреле писала маме что потеряла телефон и после пропала без вести..документы были собраны и подано заявление в розыск в миграционную полицию..просим сделать репост максимальный. Может кто-то видел или увидит её, просим позвонить по номеру 87758929676. Спасибо", - написала в VK родственница Айнаш.


фото из соцсетей



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