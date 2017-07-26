Между Астаной и Челябинском будет открыт прямой авиарейс

Аким Астаны встретился с губернатором Челябинской области, сообщает сайт столичного акимата.

24 июля на площадке павильона России стартовала тематическая неделя «Доступная энергия: инновации в инфраструктуре» Челябинской области. Открыла серию мероприятий концертная программа Государственного ансамбля танца «Урал». Сегодня состоялось открытие стенда Челябинской области, где Южный Урал представил проекты компаний и научных организаций региона в области энергетики, в том числе альтернативной.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прибыл в Астану с целью открытия дней Челябинской области в павильоне Российской Федерации, а также запуска бизнес-форума «Энергия бизнеса - энергия развития».

- Взаимоотношения и стратегическое партнерство наших народов, наших глав государств активно развиваются по всем направлениям. И мы, как Астана, хотим развивать отношения с российскими регионами для развития торговли, туризма и практически по всем направлениям. Поэтому на выставке ЭКСПО проходит неделя Челябинской области, проходит много конференций, круглых столов, встреч с бизнесом. Мы тоже провели хорошие переговоры, договорились о совместных проектах, - обратился в приветственном слове градоначальник во время открытия дней Челябинской области.

В рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления развития взаимоотношений между двумя регионами. В числе основных - обмен практиками в области подготовки и проведения саммитов ШОС и БРИКС, в том числе объектов городской инфраструктуры. Также главы обсудили вопросы внедрения системы «умный» город в мегаполисах Казахстана и России. Коснулись вопросов сотрудничества в области машиностроения. Челябинская область предложила импортировать продукты питания в Казахстан.

Один из приоритетных вопросов состоявшихся переговоров касался расширения логистического потенциала между регионами. В частности, открытия прямого авиарейса Астана - Челябинск и строительства уральской скоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск с возможностью трассировки до Астаны.

Для качественной реализации оговоренных вопросов губернатор и аким договорились создать совместные рабочие группы в целях перехода к практическому осуществлению проектов.

- Мы наметили, что обязательно организуем прямой рейс между Челябинском и Астаной. Пока обсуждаем 2-3 рейса в неделю. Совершенно уверен, что это придаст новый импульс развитию бизнеса и туристических отношений. Нам есть что показать казахстанским друзьям. У вас давно уже есть что показать жителям Челябинской области. Но с работой выставки ЭКСПО-2017 нам будет очень интересно сюда приезжать, - рассказал об одном из направлений Борис Дубровский.

Кроме того, в рамках недели Челябинской области состоятся конференции, бизнес-форумы, встречи между бизнесменами и переговоры. Буквально завтра начнется Международная научно-практическая конференция «Будущее альтернативной энергетики: реалии и перспективы».