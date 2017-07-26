Прибыль БВУ РК за июнь 2017 года

Прибыльность банков РК сохраняется на уровне прошлого года. В тройке лидеров по сумме чистого результата произошли изменения

Отечественный банковский сектор удерживает высокий уровень прибыльности, несмотря на существенные изменения в ландшафте местного рынка. За 1 полугодие текущего года совокупный объем прибыли (после уплаты подоходного налога) немного превысил 204 млрд тенге - это всего на 0,3% меньше суммы, заработанной за аналогичный период прошлого года.

Сохранять темпы притока доходов на уровне прошлого года участникам рынка приходится в условиях сужения размеров банковского сектора: из числа участников выбыл Казинвестбанк, приостановлено действие лицензии Delta Bank на прием депозитов и открытие банковских счетов, наконец завершилась крупнейшая сделка на рынке по приобретению Казкома Народным банком.

В текущем году из 33 БВУ 29 участников зафиксировали положительный финансовый результат деятельности - годом ранее прибыль получил 31 банк из 34.

В этом году в тройке наиболее прибыльных банков Казахстана произошли изменения.

Самый большой размер прибыли по-прежнему генерирует Народный банк, крупнейший участник рынка. За январь-июнь сумма превышения доходов над расходами у Народного составила 77,7 млрд тенге. Это на 18 млрд тенге, или на 30,2%, больше уровня год назад. Примечательно, что при этом размер ссудного портфеля банка сократился на 38,2%.

На втором месте - Казкоммерцбанк, чья прибыль на начало июля текущего года оценивается в 34,4 млрд тенге. Однако, за год банк показал самое существенное сокращение уровня прибыли - минус 24,6 млрд тенге, или минус 41,7%, по сравнению с объемом за январь-июнь 2016 года.

Замыкает тройку лидеров Kaspi Bank, заработавший за 6 месяцев текущего года 20,4 млрд тенге, или на 8,1 млрд больше уровня годом ранее (12,4 млрд тенге). При этом за год сумма кредитов, предоставленных банком экономике РК, выросла на 19,4%.

Таким образом, Kaspi Bank сместил Ситибанк, который входил в топ-3 по уровню прибыли в прошлом году. В этом году Ситибанк занимает 5-е место в рэнкинге.