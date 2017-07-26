Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось год-к-году сразу на 26%

Риелторы в цене: объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, вырос за год на 15%

По итогам 1 квартала 2017 года объем услуг в сегменте недвижимости достиг 188,48 млрд тг - на 14,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольшей популярностью риелторские услуги пользуются в финансовом центре - Алматы (38,8% от РК, 73,16 млрд тг, +24,3% за год) и столице (21% от РК, 39,59 млрд тг, +24,9% за год).

Наибольший рост спроса на услуги в секторе отмечен в Актюбинской области - сразу +55,9% за год, до 6,05 млрд тг.

В многолетней динамике объем услуг, связанных с недвижимостью, увеличивался с нарастающими темпами до 2013 года, затем, в 2014, темпы роста упали (всего +9,1% к 2013). Прошлогодние показатели зафиксировали рост к 2015 на 6%.

Количество сделок купли-продажи по итогам июня 2017 составило 21,7 тысячи - на 7,8% больше, чем в мае 2017 и сразу на 26,2% больше, чем годом ранее. Наибольший рост отмечен по квартирам в многоквартирных домах: +29,6% год-к-году, до 14,3 тысячи. По индивидуальным домам количество сделок выросло на 20,5% за год, до 7,4 тысячи.

Впрочем, по мнению самих риелторов резкого роста нет, а статданные объясняются особенностями методологии подсчета. Так, если новый крупный жилой комплекс вводят в эксплуатацию, то все ранее заключенные предварительные договоры либо договоры долевого участия одномоментно оформляются, как договоры купли-продажи или передачи в собственность, что и влияет на статистику.

Таким образом, по мнению членов Объединенной ассоциации риелторов Казахстана, на показатели роста влияет не увеличение числа сделок на вторичном рынке, а именно спрос на первичное жилье и ускоряющийся ввод этого жилья в эксплуатацию. Например, на портале Homsters.kz в июне количество заявок на покупку жилья в новостройках выросло на 20,6% за месяц и сразу на 47% за год.

Позитивная динамика свидетельствует об оживлении рынка благодаря развитию государственных жилищных программ: льготные ипотечные кредиты под 10% по программе «Нурлы жер», покупка жилья по программам Жилстройсбербанка, программы Казахстанской ипотечной Компании.

Средние цены на рынке жилья продолжают снижаться. Так, в июне цены на покупку нового жилья снизились на 1,5% за год, стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке - на 1,7%, неблагоустроенного - на 0,6%, элитного - на 0,4%.

В то же время, арендные цены, напротив, растут: +1,7% за год.

Количество зарегистрированных компаний, занимающихся недвижимостью, выросло за год на 0,3%, до 17,3 тысячи по итогам июня.

Из них действующих компаний - 11,7 тысячи (+0,1% за год), активных - 8,5 тысячи (+2,6% за год).