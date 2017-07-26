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Алматинцев ждет кратковременное отключение горячей воды

26 июля 2017, 10:19

Участок тепловых сетей готовят к предстоящей реконструкции.

В период с 26 июля до 17 часов вечера 28 июля 2017 года будет ограничена подача горячего водоснабжения на объекты в границах улиц: Наурызбай батыра – Толе би – Байтурсынова – Айтеке би, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ.
Фото с сайта neva.today

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