Т.Дуйсенова: Опасения по поводу нового трудового кодекса не оправдались

В Астане на пресс-конференции министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова рассказала об итогах работы нового Трудового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что опасения, в частности, в отношении того, что работодатели не будут заключать трудовые договоры, не оправдались.

«Когда мы готовили Трудовой кодекс, было очень много вопросов - будут ли работодатели заключать трудовые договора. По итогам 2016 года количество трудовых договоров увеличилось на 60 тысяч. Это не только те, кто и раньше заключили трудовые договора, но и те, которые, скорее всего, получали заработную плату в конвертах», - сказала она.

Также было очень много предложений - насколько работодатели будут прислушиваться к своим работникам.

«Хочу отметить, что почти 99% имеют коллективные договоры, около 89% - это средний бизнес и около 43% в малом бизнесе имеют коллективные договора на 1 января 2017 года, - отметила министр. - Еще стоял вопрос, насколько профсоюзы могут защищать права своих работников. Мы приняли закон о профсоюзах и сегодня у нас действуют 267 профсоюзов. И работники могут выбирать другие профсоюзы, не только те, что созданы на предприятии, чтобы они защищали их права. Вы можете выбирать своих представителей или организовать свой профсоюз».

По словам Т.Дуйсеновой, за прошлый год и полгода нынешнего в республике создано 154 новых профсоюзных организации. «И это тоже импульс нового трудового кодекса, который мы приняли», - подчеркнула она.

«Отдельно обсуждался вопрос - это оплата за ночное время, за сверхурочное время, говорили, что оплата должна быть не ниже, чем в полуторном размере от дневной ставки работников, - продолжила Т.Дуйсенова. - Мониторинг показал, что в этой части нарушений нет. И опасения в этой части не подтвердились».