Калейдоскоп культур увидели гости ЭКСПО на гала-концерте ВКО

В Астане грандиозным концертом на Амфитеатре выставки «ЭКСПО-2017» завершились Дни Восточно-Казахстанской области. Напоследок, артисты Восточного Казахстана решили разжечь огонь эмоций и вызвать бурю аплодисментов у зрителей. Своими выступлениями поддержали земляков золотой голос Казахстана Роза Рымбаева и восходящая звезда эстрады Али Окапов.





Завершающий день Восточно-Казахстанской области в Астане ознаменовался выступлениями целого созвездия артистов. Яркая концертная программа оставила неизгладимое впечатление у гостей международной выставки ЭКСПО – 2017. Восток страны представил все свое культурное многообразие: богатство костюмов и самобытность фольклорно-этнографического ансамбля «Кербез», модерн – танцы шоу – балета, «Экстази», проникновенные выступления «Жастар театры», мировая классика в исполнении эстрадно-симфонического оркестра акима ВКО. После каждого номера жители награждали восточноказахстанцев громкими аплодисментами.









Кульминационным моментом стал выход на сцену звезды казахстанской эстрады, уроженки ВКО Розы Рымбаевой, которая исполнила композиции как «Шақырады көктем, шақырады Астана», «Балдаурен», «Арман-ай».









- Сегодня, выходя на эту сцену, я поддерживаю своих земляков здесь, на площадке «ЭКСПО-2017». Мы не должны забывать, откуда мы родом, чтить и уважать свои корни. Об этом говорит и глава нашего государства Нурсултан Назарбаев в своей программной статье "Рухани жанғыру», я всецело поддерживаю эти инициативы, - сказала Р. Рымбаева.









Зрительская площадка была заполнена многотысячной публикой. По словам Айсулу Кабидолда, она с семьей заранее запланировала посещение гала-концерта Восточно-Казахстанской области, чтобы познакомиться с культурой и особенностями «жемчужины Казахстана».





- Сейчас в Астану приезжают разные регионы страны, знакомят нас со своей культурой. Так сложилось, что у меня получилось посетить гала-концерт Восточного Казахстана, и я ни чуть не жалею. Артисты, их голоса, выступления – все на высшем уровне. Конечно, ждали выхода Розы Рымбаевой. Хотела бы сказать, то что поражена увиденным на выставках. В планах в следующий отпуск посетить Катон или Голубой залив. Природа ВКО сказочно красивая, - отметила Айсулу Кабидолда.









Также в тот вечер поддержал регион своими зажигательными песнями популярный казахстанский исполнитель Али Окапов.





Напомним, с 21 по 25 июля в Астане проходили Дни Восточно-Казахстанской области, в рамках которых регионом были организованы выставки, концерты, театральные постановки и спортивные игры в центре столицы.