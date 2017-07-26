Б.Сапарбаев: Экологическая ситуация в Актобе на особом контроле
Экологическая ситуация в Актобе на особом контроле акима области Бердыбека Сапарбаева. По его поручению во вторник, 25 июля, проведено выездное совещание по вопросам состояния атмосферного воздуха в г.Актобе, которое прошло на новой канализационной сливной станции в районе п.Кирпичный, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Информационный центр «Актобе акпарат».
О состоянии атмосферного воздуха доложил руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.
В последние дни в г.Актобе наблюдается значительное превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе и как следствие появление неприятного запаха. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он.
«В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 30-33 градусов, а ночью падает до 18-20 градусов. Из-за таких колебаний температуры в ночное время резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами», - сообщил Ж.Иманкулов.
По его словам, в городе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз.
Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что в последнее время через социальные сети и СМИ поступает большое количество жалоб горожан на зловоние. В этой связи департаменту экологии поручено провести внеплановые проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушители будут привлечены к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок будут озвучены в течение двух недель.
Также акимату города и департаменту экологии дано поручение проводить ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха и при необходимости принимать жёсткие меры к тем, кто не соблюдает экологические нормы.
Отметим, в рамках комплекса мер по улучшению экологической ситуации в областном центре строится три канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять пять ассенизаторских автомашин.
Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой и далее перекачаны в центральную канализационную систему. На эти цели выделено свыше 300 млн. тенге. Таким образом, планируется решить проблему слива нечистот из частного сектора.
Данный вопрос на персональном контроле акима области.
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