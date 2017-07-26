О назначении Костанайского транспортного прокурора

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 153/6 от 13 июля 2017 года советник юстиции Тулегенов Асет Маратович назначен на должность Костанайского транспортного прокурора.

Сегодня, первый заместитель Главного транспортного прокурора Турсынбеков А.И. от имени Главного транспортного прокурора Республики Казахстан, в присутствии представителей государственных учреждений, правоохранительных органов и руководителей предприятий транспортного региона представил нового руководителя.

Тулегенов А.М. родился в 1977 году. В 1997 году окончил Казахский государственный университет.

В органах прокуратуры работает с 1997 года, занимал должности помощника прокурора Бостандыкского района г. Алматы, старшего прокурора прокуратуры Западно-Казахстанской области, старшего прокурора управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК, Семейского транспортного прокурора.

Первый заместитель Главного транспортного прокурора отметил большой практический опыт работы Тулегенова А.М. в органах прокуратуры.