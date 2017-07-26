Е.Сагадиев рассказал, как в Казахстане идет подготовка к переходу на латиницу

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе сегодняшней пресс-конференции ответил на самые актуальные вопросы, в частности, по увеличению грантов в вузы и переходу на латиницу, передает Zakon.kz

По словам главы МОН РК, в этом году гранты увеличились на 6 тыс. мест на бакалавриат и на 3 тыс. в магистратуру.

«С 31 тыс. увеличилось до 37 тыс. мест - бакалавриат и с 7 до 10 тыс.мест на магистратуру, также в 2 раза увеличилось количество грантов на PhD. В основном мы постарались, чтобы гранты повысились равномерно по всем направлениям и специальностям. Предпочтения мы отдали педагогическим специальностям, прирост на 20% больше, чем у других. В целом гранты были распределены по специальностям одинаково», - отметил Сагадиев.

Что касается перехода на латиницу, министр отметил: «Это важный проект и здесь главное быть острожным и не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать, взять какой-то приемлемый для всех алфавит, то есть подготовить несколько вариантов, обсудить и принять какой-то один. По этому вопросу создана специальная комиссия и она сейчас активно работает», - заявил министр.