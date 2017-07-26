Минобразования не вмешивается в стоимость обучения в вузах страны - Е.Сагадиев

Министерство образования никаким образом не влияет на стоимость обучения в частных вузах. Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на пресс-конференции в правительстве, передает Zakon.kz.

«Если высшие учебные заведения считают, что при этой стоимости у них будет достаточное количество студентов, то это правильно. Это рынок, это услуга. Я не думаю, что министерство образования должно диктовать частным вузам, какие цены устанавливать на то или иное обучение, иначе у нас опять пойдет замкнутый круг - та же коррупция, те же очереди, недоступность и т.д.», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, рынок все отрегулирует.