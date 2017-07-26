В авиакомпании рассказали, почему россиянина высадили из самолета

Ранее пользователь Facebook по имени Андрей Еремин заявил, что его высадили с самолета, потому что соседний пассажир отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма". По заявлению Еремина, авиакомпания поддержала недовольного пассажира, так что Еремину пришлось лететь другим рейсом.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.





Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



