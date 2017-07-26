Несколько кадровых перестановок произошло в Павлодарской области

Несколько кадровых перестановок произошло в Павлодарской области. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областном акимате.

Нурлан Касимов покинул пост руководителя управления здравоохранения и назначен руководителем регионального фонда социального медицинского страхования. Тем временем, уже бывший глава управления координации занятости и социальных программ Балтабай Каппасов будет работать в должности директора департамента Министерства труда и социальной защиты. Аким Павлодарской области Булат Бакауов поблагодарил обоих коллег за проделанную работу и пожелал им успехов.

Также стало известно, что назначен новый руководитель в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов. Им стал Кадылжан Сатиев, который до этого был заместителем главы ведомства.

- Перед вами стоят большие задачи и в первую очередь это обеспечение сельского населения централизованным водоснабжением, - обратился к новоиспеченному руководителю аким области. - В этом году сразу в 23 селах проводится работа по строительству и реконструкции водопроводов. Нужно взять на контроль качество и своевременное выполнение работ. Немаловажно улучшение экологической ситуации в области. Кроме того, нужно наладить работу по исполнению контрактных обязательств недропользователями.