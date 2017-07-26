На новом терминале столичного аэропорта обслужено 227 тысяч пассажиров международных рейсов

С начала июня в новом терминале обслуживаются международные рейсы 19 иностранных авиаперевозчиков («LOT Polish Airlines», «WizzAir», «FinnAir», «Air China», «Lufthansa», «Air Arabia» и т.д). Кроме того, открыты новые рейсы в Дели, Варшаву, Хельсинки, Будапешт, Пекин, Ереван, Киев, Батуми, Минеральные Воды.

Выступая на заседании Правительства Республики Казахстан министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что количество авиапассажиров существенно возросло.

«Рост пассажиропотока в текущем году (1-ое полугодие) в аэропорту г. Астана по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 19% или 1,8 млн. пассажиров. С момента ввода в эксплуатацию в новом пассажирском терминале обслужено 227 тыс. пассажиров международных рейсов», - заявил Женис Касымбек.

Новый железнодорожный вокзал Астаны «Нурлы жол» с начала эксплуатации обслужил порядка 305 тыс. пассажиров.

Пропускная способность нового вокзала составляет 35 тыс. пассажиров в сутки, а в совокупности с действующим вокзалом - 47 тыс. пассажиров в сутки, что полностью обеспечит обслуживание столичного пассажиропотока, в том числе в период проведения международной выставки.

Также для реализации поставленных задач по развитию транзитного потенциала в железнодорожной отрасли реализуется проект по строительству вторых путей на участке Алматы - Шу, общей протяженностью 112,37 км и стоимостью проекта 38,4 млрд. тенге.

В декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию вторые пути и увеличить пропускную способность на участке в два раза с 70 до 130 млн. тонн грузов.