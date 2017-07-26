Ученый просчитал, кто умрет следующим в "Игре престолов"

Милан Яносов, исследователь и кандидат наук из Центрально-Европейского университета в Будапеште, просчитал и визуализировал вероятность смерти каждого из 94 ключевых персонажей в сериале «Игра Престолов»

Для этого он построил нейронную сеть, занеся в неё большой массив информации о взаимоотношениях между героями. Таким образом он узнал, какие из персонажей играют наибольшую роль в повествовании.

В дальнейшем он разработал алгоритм, который, после внесения в него информации о гибели предыдущих уже покинувших сериал 61 персонажей, просчитал, кто же станет следующим слабым звеном.





По словам Яносова, точность его просчетов составляет около 72,3%. С наибольшей вероятностью сериал покинет Тиена Сэнд (95%). Следующей же по списку, с вероятностью 91%, смерть ожидает одну из любимых зрителями персонажей - Дейенерис Таргариен.





После неё в списке мы видим Серого Червя, верного приспешника Дейенерис – вероятность его гибели составляет 90%. Следом за ним идут Робин Аррен и Подрик. А самым живучим, судя по полученной от алгоритма информации, будет Теон Грейджой – вероятность его смерти составляет лишь 5%.