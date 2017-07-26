Приватизация ведется комплексно и по плану

В рамках второй волны приватизации с 2014 года реализовано 470 объектов на сумму 127,6 млрд. тенге

В том числе:

- 30 объектов республиканской собственности на 11 млрд. тенге;

- 228 объектов коммунальной собственности на 21 млрд. тенге;

- 212 объектов квазигосударственного сектора на 95,6 млрд. тенге.

В настоящее время Комплексный план актуализирован, дополнен по итогам инвентаризации и включает 879 объектов.

С 2016 года по Комплексному плану приватизации реализовано 240 объектов на сумму 64,5 млрд. тенге, из них:

- 19 объектов республиканской собственности на 7,5 млрд.тенге;

- 120 объектов коммунальной собственности на 18 млрд.тенге;

- 101 объект квазигосударственного сектора на 39 млрд.тенге.

Помимо этого, 191 объектов находятся на стадии реорганизации, ликвидации.

Реализация 17 крупнейших компаний «Самрук-Казына» планируется в 2019-2020 годах.

В 2017 году подлежит реализации 487 объектов, в 2018 - 103 объект.

На сегодняшний день из объектов приватизации 2017 года уже выставлены на торги 179 объектов, из которых проданы 60 объектов на сумму 6,9 млрд.тенге.

99 объект находятся на стадии реорганизации и ликвидации.

По 209 объектам ведется предпродажная подготовка, из них 77 объекта находятся на оценке.