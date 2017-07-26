Доклад и.о. министра финансов РК Т.М.Савельевой на заседании Правительства по вопросам реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы

(г. Астана, 25 июля 2017 года)





Уважаемый Бакытжан Абдирович!

По Госпрограмме «Нұрлы жол» на 2017 год предусмотрено 484,1 млрд.тенге: за счет республиканского бюджета -

164,2 млрд.тенге, целевого трансферта из Нацфонда - 319,9 млрд.тенге.

ПО ОСВОЕНИЮ

На 1 июля освоение составило 161,6 млрд.тенге, или 100% к плану отчетного периода. Освоение к годовому плану составило 33,4%. Слайд 1

По расходам реализуемым собственно администраторами освоено 101,8 млрд.тенге или 99,8% к плану на отчетный период. Слайд 2.

Регионам предусмотрено 130,6 млрд.тенге, в том числе целевыми трансфертами - 82,6 млрд.тенге и бюджетными кредитами - 48,0 млрд.тенге (МИР 42,3 + МЭ 5,7).

Местным бюджетам согласно планов финансирования в полном объеме перечислены 59,7 млрд.тенге. Местными исполнительными органами освоено 59,2 млрд.тенге, или 99,2%. Слайд3.

Неосвоено 458 млн.тенге. Основная доля неосвоения сложилась по строительству школ:

189,3 млн.тенге - в Мангистауской области по строительству средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в сельском округе Баскудык Мунайлинского района по причине длительного проведения конкурсных процедур (16 мая конкурс был признан несостоявшимся и 2 июня были подведены итоги конкурса);

150 млн.тенге - в Акмолинской области по строительству профильной школы на 800 учащихся с интернатом на 135 мест в городе Щучинске Бурабайского района в связи с судебными разбирательствами с подрядчиками;

116,2 млн.тенге - по строительству средней школы в Жамбылской области в а.Байзак Байзакского района на 300 учащихся из-за приостановления расходов на основании уведомления органов внутреннего аудита и средней школы на 1000 мест в мкр-не Салтанат в г. Тараз в связи с удержанием 5% по условиям договора.

ПО ПЛАНАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Согласно Вашему поручению от 18 апреля т.г. государственные органы должны были в планах финансирования переместить средства на второй и третий квартал.

Однако данное поручение практически не выполнено. ЦГО перенесены со второго полугодия всего лишь 3,1 млрд.тенге, из них 2,0 млрд.тенге по МНЭ. А местными исполнительными органами 3,8 млрд.тенге. По бюджетному законодательству Министерство финансов правомочен уменьшить планы в случае недостаточности наличности. Но передвигать средства в планах финансирования без согласия администратора Министерство финансов не может. Мы готовы по заявке администратора ежемесячно до 15-го числа осуществлять передвижку. Планирование средств в планах финансирования на поздние месяцы связаны с работой администраторов и акиматов. Это - не проведение ратификаций Соглашений по займам, поздним распределением средств (пример, проекты МФО, субсидирование расходов субъектов естественных монополий, реализующие проекты на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения).

Справочно: По информации МИР РК по БП 233 «Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом» передвижка плана финансирования на 3 квартал не представляется возможным в связи с поздним подписанием соглашения о займе и вследствие позднего заключения контрактов на подрядные работы, а также в связи с поздним вступление в силу соглашения о гос.гарантии.

Ряд проектов, предусмотренных за счет БП 003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» будут реализованы по БП 233. В связи с чем, при уточнении РБ на 2017 год данные расходы будут перераспределены. Кроме того, по некоторым проектам не ратифицированы соглашения о займах (предполагается в октябре-ноябре т.г.), требуется сокращение расходов при уточнении РБ на 2017 год.

По МНЭ РК передвижка плана финансирования на 3 квартал по БП 073 «Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве» не представляется возможным в связи с предполагаемым сокращением расходов на сумму 13,5 млрд.тенге при уточнении РБ на 2017 год.

Данная ситуация привела к аккумулированию средств на второе полугодие в объеме 322,4 млрд.тенге или 66,6%. Эта сумма включает нераспределенные средства МНЭ по проектам МФО 19,3 млрд.тенге. Здесь есть риск неосвоения.

Справочно: В соответствии с представленными заявками (письма МНЭ РК от 20.06.2017г. №11-5/206-И и от 14.07.2017г. №11-5/245-И) планируется дополнительно распределить средства в размере 8,8 млрд. тенге на реализацию 12 проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, управление стойкими органическими загрязнениями, улучшение ирригационных и дренажных систем, модернизацию, а также строительство и реконструкцию систем тепло- и водоснабжения.

Планируемое распределение средств будет рассмотрено на предстоящем РБК в августе месяце текущего года.

С учетом планируемого дополнительного распределения нераспределенный остаток на 2017 год составит 10,5 млрд. тенге.

По расходам, реализуемым собственно администраторами порядка 71,1% средств запланированы на второе полугодие.

К примеру, у министерства по инвестициям и развитию

217,9 млрд.тенге или 69,8%, национальной экономики -

27,3 млрд.тенге или 31,2%, труда и социальной защиты населения - 3,6 млрд.тенге или 99,6%, образования и науки - 1,5 млрд.тенге или 95,1%. Слайд 4

Местными исполнительными органами на второе полугодие запланировано расходов 70,9 млрд.тенге или 54,3%, из них по Южно-Казахстанской 12,2 млрд.тенге, Актюбинской

9,1 млрд.тенге, Алматинской 7,8 млрд.тенге, Мангыстауской

6,7 млрд.тенге, Карагандинской 5,6 млрд.тенге, Восточно-Казахстанской 4,8 млрд.тенге, Акмолинской 4,7 млрд.тенге. Слайд 5.

По 1,1 млрд.тенге, предусмотренных на развитие индустриальной инфраструктуры Министерству национальной экономики в виде целевых трансфертов решение принято 23 июня т.г. Проект постановления Правительства РК о распределении данной суммы по регионам проходит процедуру согласования.

Справочно: На сегодня, данные средства распределены в полном объеме Решением РБК от 23.06.2017г. №12. В соответствии с указанным распределением планируется оказать финансовую поддержку по 23 проектам МСП в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», реализация которых планируется в следующих секторах экономики:

-26,1% пищевая промышленность (6 проектов);

-26,1% сельское хозяйство (6 проектов);

-17,4% легкая промышленность (4 проектов);

-17,4% металлургия (4 проектов);

-13% прочее (производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов и препаратов, мебели) (3 проекта).

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

На 1 июля текущего года по собственным расходам центральными государственными органами уже зарегистрированы обязательства на 255,2 млрд.тенге или на 72,2% от годового плана. До конца текущего года необходимо принять обязательства на 98,3 млрд.тенге. Слайд 6.

МИР - 64,7 млрд.тенге, из них: 43,7 млрд.тенге на софинансирование займов под госгарантий по строительству и реконструкции дорог; 10,8 млрд.тенге по развитию автомобильных дорог; 5,0 млрд.тенге увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Астана»; 4,4 млрд.тенге субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Справочно: На 2017 год по механизму бюджетного субсидирования расходов субъектов естественных монополий, реализующие проекты на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения с привлечением заемных средств, в том числе международных финансовых организаций в рамках Программы «Нұрлы жол» предусмотрены средства в сумме 4,4 млрд. тенге, из них 3,5 млрд. тенге на реализацию 8 проектов, 0,9 млрд. тенге нераспределенный пул.

При этом из 3,5 млрд. тенге распределенных средств на 8 проектов,

2,3 млрд. тенге на 5 новых проектов было распределено на заседании РБК № 11 от 20 июня 2017 года.

1 июля т.г. МИР РК внесена бюджетная заявка на распределение оставшегося пула на сумму 0,9 млрд. тенге на реализацию 1 проекта. На завершение данного проекта в 2018 г. средства не потребуются. Планируемое распределение средств будет вынесено на ближайшее заседание РБК. В связи с периодом отопительного сезона до середины года освоение средств по данной программе начинается с июля месяца текущего года.

МНЭ - 27,3 млрд.тенге, из них: 19,3 млрд.тенге, как уже было отмечено выше, распределяемые средства по проектам МФО; 7,7 млрд.тенге на увеличение уставного капитала АО «ФНБ «Самрук-Казына».

По регионам

На отчетную дату зарегистрированы договора на сумму 92,9 млрд.тенге или на 71,2%. До конца текущего года необходимо заключить договора на сумму 37,7 млрд.тенге. Из них, 9,6 млрд.тенге по строительству 11 новых школ;

8,2 млрд.тенге на развитие индустриальной инфраструктуры по строительству 15 новых и 2 переходящих инвестпроектов.

Основной причиной непринятия обязательств является длительность проведения госзакупок. К примеру, в связи с судебными разбирательствами повторно объявлены конкурсы на 2,9 млрд.тенге по строительству школ на 900 мест в мкр.Рауан и мкр.Рахат г.Жанаозен Мангистауской области;

1,8 млрд.тенге в связи с поздним проведением конкурсных процедур в Карагандинской области по строительству общеобразовательной школы на 1200 мест г. Караганды, школы на 464 мест в селе Сарышаган Актогайского района, школы на 600 мест в г. Темиртау; 1,3 млрд.тенге в Жамбылской области в связи с длительным проведением конкурсных процедур по строительству средней школы на 900 мест в массиве Шолдала г.Тараз и строительство пристройки на 300 мест к гимназии №24 в г.Тараз.

Остальная сумма 19 млрд.тенге приходится на кредиты:

- на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 16,9 млрд.тенге (Акмолинская - 0,8 млрд.тенге, Актюбинская - 1,5 млрд.тенге, ВКО 2,2 млрд.тенге, ЗКО - 1,5 млрд.тенге, Карагандинская - 3,7 млрд.тенге, Костанайская - 1,4 млрд.тенге, Кызылординская -3,4 млрд.тенге, Мангистауская - 1,4 млрд.тенге, Павлодарская -

0,3 млрд.тенге, СКО - 0,3 млрд.тенге, ЮКО - 0,4 млрд.тенге).

- на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения 2,1 млрд.тенге (Акмолинская - 1,5 млрд.тенге, Костанайская - 0,6 млрд.тенге).

Следует отметить, указанные средства местными исполнительными органами перечисляются на счета коммунальных предприятий по теплоснабжению. Далее эти предприятия проводят конкурсы, заключают договора с подрядчиками и оплачивают их услуги. Срок реализации данных программ до декабря 2018 года. Вместе с тем, из-за несвоевремнного проведения конкурсных процедур сроки сдачи объектов в эксплуатацию могут быть сорваны. К примеру, по реконструкции тепловых сетей в г.Караганде проводятся судебные процедуры по конкурсу (1,1 млрд.тенге); в Кызылординской области по всем 36 объектам конкурсные процедуры завершаются в июле месяце.

Налоговый контроль

По состоянию на 1 июля т.г. объем налогов в бюджет от плательщиков, участвуюших в Госпрограмме составил

21,1 млрд.тенге, в том числе ИПН - 1,9 млрд.тенге и

КПН - 7,9 млрд.тенге. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (18,4 млрд.тенге). Слайд 7.

В результате камерального контроля по 54 налогоплательщикам, участвующим в качестве генеральных подрядчиков и субподрядных организаций по Госпрограмме на

1 июля текущего года дополнительно взыскано 1,7 млрд. тенге.

По контролю государственных закупок.

Все процедуры государственных закупок по Госпрограмме подвергаются камеральному контролю.

Камеральным контролем в первом полугодии текущего года в рамках Госпрограммы было охвачено 176 процедур государственных закупок на общую сумму 83,2 млрд. тенге.

Из них установлены нарушения по 27 процедурам на сумму 23 млрд. тенге. По всем нарушениям объектов государственного аудита (организаторам госзакупок) были направлены уведомления. В результате на сумму 12,3 млрд.тенге пересмотрены итоги госзакупок и 9,6 млрд.тенге закупки отменены и местными исполнительными органами заново будут объявлены конкурсы.

Наибольшие нарушения выявлены в Акмолинской области на сумму 4 млрд.тенге, ЮКО - 4,7 млрд.тенге, Карагандинской области - 4 млрд.тенге, Костанайская область - 3,1 млрд.тенге, Мангистауская - 2,8 млрд.тенге и г.Алматы - 2,5 млрд.тенге.

Основные нарушения связаны с необоснованным допуском или отклонением конкурсной комиссией участников госзакупок, выраженных в несоответствии квалификационным требованиям.

Справочно: В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о государственных закупках (от 04.12.2015 года № 434-V) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требованиям.

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг;

5) наличие опыта работы.

К примеру: необоснованный допуск - участвовало 3 потенциальных поставщика, из них конкурсной комиссией допускается к участию в конкурсе один поставщик, который также подлежал отклонению по аналогичным причинам, при этом его ценовое предложение является наибольшим по отношению к другим потенциальным поставщикам (отклоненным);

необоснованное отклонение - согласно протоколам допуска потенциальные поставщики отклоняются от участия в конкурсе причине несоответствия квалтребованиям по трудовым ресурсам, хотя им были представлены все трудовые ресурсы согласно перечня машин и механизмов, согласованных с проектировщиком.

Анализ итогов полугодия показывает риски по полному освоению средств Госпрограммы.

В этой связи, нами уже прорабатываются предложения госорганов по уточнению бюджета. По их предварительным данным ряд расходов по Госпрограмме подлежит сокращению. К примеру, по бюджетной программе 073 «Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту РК, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве» МНЭ планируется сократить расходы на сумму 13,5 млрд.тенге, в том числе:

- 10,5 млрд. тенге - нераспределенный остаток;

- 0,5 млрд. тенге - 2-фаза проекта «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» (ПУИД-2) (МСХ) в связи с исключением некоторых работ, таких как формирование служб поддержки, обучение для обеспечения устойчивого управления, связанные с передачей подпроектных территории в республиканскую собственность, а также экономией по заключенным контрактам;

- 2,5 млрд.тенге - Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест по линии Всемирного банка (МТСЗН), в связи с отсутствием потребности. Также, МИР планирует сокращение расходов по бюджетной программе развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

из-за не ратифицированных соглашений по ряду проектов. Суммы уточняются.

По результатам полугодия для полного освоения средств и достижения результатов Госпрограммы предлагаем принять следующие меры.

Первое, для еженедельного мониторинга освоения мероприятий госпрограммы «Нұрлы жол» администраторам республиканских бюджетных программ и местным исполнительным органам необходимо на Портале «Е-Мinfin» ввести отдельно мероприятия Госпрограммы до 1 августа.

Второе, МНЭ необходимо ускорить распределение остающейся суммы по администраторам на реализацию проектов МФО с учетом планируемого сокращения.

Третье, администраторам бюджетных программ и местным исполнительным органам:

- максимально обеспечить перенос средств на 3 квартал в планах финансирования;

- обеспечить завершение конкурсных процедур и регистрацию договоров до 15 августа т.г.

Благодарю за внимание!