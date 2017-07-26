В Астане из-за футбольного матча перекроют дороги

26 июля в 20.00 на стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Астана" (Казахстан) и "Легия" (Польша) , передает Местная полицейская служба ДВД столицы.





Из-за матча с 18.00 будет ограничено движение транспорта по проспектам Кабанбай батыра и Туран на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала. Запрет будет действовать до окончания мероприятия. Рекомендуемый маршрут объезда - по проспекту Мангилик Ел, улицам Туркестан и Акмешит.





Добраться до стадиона жители и гости города смогут на 11-ти маршрутах общественного транспорта: № 10, 12, 27, 37, 40, 51, 53, 501, 502, 503, 506.





Также с 18:00 с четырех точек сбора будет осуществляться доставка болельщиков на парковку «Астана Арена» специальными рейсами (шаттлами). Попасть на автобусы спецрейсов можно с парковок СК «Казахстан», мечети «Нур Астана», столичного цирка и Дворца «Жастар». Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах такая же, как и в общественном транспорте – 90 тенге, проездные билеты недействительны.





Вернуться в город после игры можно автобусами маршрутов № 10, 12, 28, 40, 51, 303. С 21:00 на парковку стадиона и остановку «Стадион «Астана Арена» по проспекту Кабанбай батыра также будут ездить шаттлы. На парковку стадиона «Астана Арена» будут поданы официальные перевозчики городского такси.





"Местная полицейская служба ДВД Астаны просит водителей отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Гражданам, планирующим совершить поездки в район международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» и жителям близлежащих поселков, рекомендуем планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения", - говорится в сообщении.



