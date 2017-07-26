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Т.Дуйсенова рассказала, как в республике внедряются социальные медучреждения

26 июля 2017, 11:05

"Мы с июля месяца начали большую работу, проводим дни министерства труда и социальной защиты в регионах" - Т.Дуйсенова.

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова рассказала на пресс-конференции в правительстве об итогах своей поездки в Акмолинскую область, передает Zakon.kz.

«Мы с июля месяца начали большую работу, проводим дни министерства труда и социальной защиты в регионах. Самая главная задача – разъяснение на местах совместно с нашими коллегами тех направлений, которые мы реализуем и тех, что планируем реализовать с 1 января 2018 года, - поделилась министр. - Хочу отметить, что в Акмолинской области мы открыли детскую поликлинику. У нас на сегодня услуги оказывают непосредственно медико-социальные медучреждения плюс неправительственные организации, в которых мы размещаем госзаказ».

По ее словам, в настоящее время около 106 неправительственных организаций оказывают такие услуги детям.

«Что хорошего в Акмолинской области? Они эту работу организовали непосредственно в детской поликлинике - по координации педиатров, там идет не только социальная реабилитация, идет медицинская реабилитация и также идет обучение матерей, сидящих в декрете по уходу за ребенком, - продолжила она. - И это первая ласточка, когда объединяется система здравоохранения и система социальной защиты, можно это назвать социальной медициной по отношению к детям с ограниченными возможностями».


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