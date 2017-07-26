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Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет

26 июля 2017, 11:10

Устройство сработало не идеально, несколько конфет высыпалось мимо, но большинство достигло цели.

Американский пилот Кайл Буш, выступающий в гоночной серии NASCAR, представил шлем с автоматической подачей конфет ко рту, сообщает Lenta.ru.


Презентация прошла в Индианаполисе, где Буш дважды одерживал победы (в 2015 и 2016 годах). Устройство сработало не идеально, несколько конфет высыпалось мимо, но большинство достигло цели.

Гонку в Индианаполисе, которая прошла в воскресенье, Буш провел в обычном шлеме, и не смог финишировать, попав в аварию.

19 марта Кайл Буш дал четыре идентичных ответа на разные вопросы журналистов.

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