С 1 августа добавлены требования к утверждению проекта конкурсной документации при осуществлении госзакупок

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 384 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Теперь, при организации и проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, организатор размещает на веб-портале на казахском и русском языках информацию о закупаемых товарах, работах, услугах, сроках их поставки, сроках начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений, а также проект договора с технической спецификацией с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии.

Добавлены требования к утверждению проекта конкурсной документации и размещения его на веб-портале.

Так, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Если вместо технической спецификации конкурсная документация содержит утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства), содержащем потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах.

При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность.

При этом в перечне основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками, участвующими в процессе проектирования и строительства в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

Упрощены требования к потенциальному поставщику при допуске к участию в конкурсе.

Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, не указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Если вместо технической спецификации конкурсная документация содержит утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые материальные и трудовые ресурсы не указываются в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства), содержащем потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах.

При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации нет необходимости разрабатывать и согласовывать с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов.

Изменения вводятся в действие с 1 августа 2017 года и подлежит официальному опубликованию.