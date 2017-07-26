Павлодарская область и китайская провинция Гуйчжоу договорились о сотрудничестве
26 июля 2017, 11:25
Китай – это основной партнер области среди азиатских стран.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов и первый заместитель провинциального комитета Собрания народных представителей провинции Гуйчжоу Сунь Юнчунь подписали меморандум о сотрудничестве, передает пресс-служба акима региона.
Во время официальной встречи глава региона заявил, что Китай – это основной партнер области среди азиатских стран, а внешний товарооборот региона с КНР в этом году вырос в 4 раза.
- Из нашей области в Китай поставляются медные руды, концентраты, нефтяной кокс, семена подсолнечника и другая сельскохозяйственная продукция, — отметил аким Павлодарской области. – Наши же предприятия закупают у китайских производителей оборудование и отдельные виды сырья. В нашем регионе зарегистрировано пять совместных с китайской стороной предприятий.
Первый замглавы провинции вкратце рассказал о Гуйчжоу. Как оказалось, этот регион занимает первое место в Китае по росту развития. Кроме того, провинция является крупнейшим в стране производителем чая, здесь выпускают качественную минеральную воду. Гуйчжоу считается экологическим парком и популярным среди туристов местом.
- Наша делегация побывала в Агентстве по привлечению инвестиций и мы уже знаем все условия инвестиционного сотрудничества с Павлодарской областью, - подчеркнул Сунь Юнчунь. - Думаю, наши регионы смогут сотрудничать. Ваш регион богат ресурсами, здесь дешевое электричество, строятся новые транспортные магистрали, высокий уровень образования. В целом же здесь очень сильные промышленная и сельскохозяйственная базы.
Взаимные намерения о сотрудничестве стороны закрепили, подписав меморандум.
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