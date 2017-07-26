Казахстан намерен приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

Казахстан планирует приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М в 2017 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана в ответе на официальный запрос Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана в ответе на официальный запрос ТАСС





"В соответствии с условиями протокола о намерениях, подписанного 22 мая 2017 года в городе Москве, министерство обороны РК подтверждает намерения в дальнейшем приобретении фронтовых истребителей Су-30СМ производства ПАО "Иркут",- информировали в минобороны.





По данным ведомства, р оссийская сторона подтверждает возможность и готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования Казахстану на условиях договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года.





"В текущем году министерству обороны РК планируется осуществление поставки двух единиц самолетов Су-30СМ и четырех единиц вертолетов Ми-35М", - уточнили в пресс-службе.





Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что в июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. По словам Шугаева, в настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ.





Фото: irkut.com



